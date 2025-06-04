Посольство предупредило россиян о запрете вейпов в Индии

Посольство РФ в Индии предупредило граждан России о запрете электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в стране. Хранение и использование могут привести к штрафу до 100 тыс. рупий и тюремным заключением до одного года. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.

По словам дипломатов, в посольство поступают уведомления индийских властей о возбуждении уголовных и административных дел в отношении россиян по обвинению в незаконном хранении.

Правительство Индии в 2019 году ввело запрет вейпов из-за риска для здоровья подростков. Закон подразумевает запрет импорта, экспорта, транспортировку, продажу, производство, распространение, хранение и рекламу.

Традиционные табачные изделия остаются легальными в стране. Индия является вторым после Китая потребителем табачной продукции в мире.