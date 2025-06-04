В минобре рассказали о работе образовательных комплексов Рыбинска

В Рыбинске Ярославской области в образовательные комплексы закупили оборудование, начали проводить новые мероприятия для детей, а зарплаты младших воспитателей в детских садах выросли. Об этом сообщили в правительстве области.

В Рыбинске с декабря 2024 года работают два образовательных комплекса — «Флагман» и «Импульс». Как подчеркнула министр образования региона Ирина Лобода, целью создания комплексов является объединение сил и средств для улучшения образовательного процесса и повышение зарплат.

«Также открылись новые возможности и для взаимодействия между учреждениями внутри комплексов. Благодаря совместным творческим инициативам педагогов проводятся новые мероприятия для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы»,— рассказала госпожа Лобода.

В комплексы закуплены конструкторы для занятий робототехникой, разработаны уникальные преемственные программы. И во «Флагмане», и в «Импульсе» созданы свои медиацентры, которые выпускают новости для всего комплекса.

В ходе создания образовательных комплексов удалось сохранить и административный персонал, который попал под сокращение. Многие трудоустроены на вакансии преподавателей с доплатой за выполнение некоторых функций.

«Когда создавался комплекс, мы переживали. Но, отработав полгода, видим, что рабочий процесс проходит в том же режиме. Количество обязанностей не увеличилось. Каждый воспитатель остался со своей группой»,— поделилась младший воспитатель центра развития ребенка №99 образовательного комплекса «Импульс» Ирина Цветкова.

Кроме того, зарплата младших воспитателей и обслуживающего персонала выросла на 45-60%. Министр образования дополнила, что другие школы и детские сады, видя позитивные изменения, также обращаются с предложениями включить их в комплексы.

Алла Чижова