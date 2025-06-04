Курс доллара. Прогноз на 5–6 июня

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на уровнях 78–82 руб./$ В мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило 68,6 млрд руб. за счет более высоких поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов, чем ожидалось, в июне министерство ожидает недополучить 40,3 млрд руб. нефтегазовых доходов. Таким образом, покупки валюты в ФНБ будут осуществляться в размере 28,3 млрд руб., или 1,5 млрд руб. ежедневно. Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, также регулятор проводит операции по продаже валюты на 8,86 млрд руб. в день. Таким образом, суммарный объем чистых операций ЦБ по продаже юаней в июне составит 7,36 млрд руб. в день по сравнению с 6,56 млрд руб. в день месяцем ранее. Увеличение дополнительного предложения валюты на рынке продолжит оказывать поддержку рублю, поскольку нетто-продажи юаней Банком России составят порядка 10% среднедневного объема торгов юанем на Мосбирже. В то же время в случае решения Банка России снизить ключевую ставку на заседании в пятницу это может оказать давление на курс рубля. Полагаем, что баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на уровнях 78–82 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Давление на курс национальной валюты может оказать геополитический фактор Во второй половине недели видим риски для умеренного ослабления рубля. Давление на курс национальной валюты может оказать геополитический фактор, однако спрос на рублевые долговые активы, дающие привлекательную доходность, сдержит покупки иностранной валюты. Дополнительным фактором поддержки для рубля станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше $65 за баррель, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу в июле. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что до конца недели курс продолжит движение в диапазоне 10,8–11,3 руб./CNY. При этом существенно снизилась вероятность ухода курса юаня к его нижней границе.

Илья Федоров,

главный экономист Высокая ключевая ставка все еще сдерживает спрос Рубль сохраняет стабильность на фоне отсутствия спроса на валюту. Курс уже перестал укрепляться, как это было еще одну-две недели назад. После завершения налоговой недели обороты биржи и волатильность резко снизились. Начало летнего туристического сезона несколько увеличит спрос на валюту, но ожидать быстрого восстановления импорта пока не стоит. Высокая ключевая ставка все еще сдерживает спрос, а ее снижение не будет быстрым. Ожидаем сохранение курса в диапазоне 79–82 руб./$ (ближе к нижней границе) в течение ближайшей недели/

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Ожидаем сохранение размера ключевой ставки Рубль остается сильным, несмотря на нервозный внешний фон. Геополитическая повестка не содержит позитивных новостей, при этом мировые цены на нефть остаются под давлением роста предложения со стороны ОПЕК+. Среди локальных факторов стоит выделить небольшое увеличение объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ в июне и приближение очередного заседания Банка России. Ожидаем сохранение размера ключевой ставки и небольшое смягчение риторики, что будет нейтральным для динамики рубля.