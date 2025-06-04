В парламенте Словакии раскритиковали отказ от референдума по санкциям

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко назвал незаконным решение президента Петера Пеллегрини отказаться от проведения референдума по вопросу санкций в отношении России. Он добавил, что Словацкая национальная партия (SNS) подготовит юридическую группу, которая будет защищать позицию инициаторов референдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Мы считаем заявление и решение президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини незаконными, мы считаем, что они будут рассмотрены компетентными органами. Пеллегрини позволил себе проигнорировать несколько сотен тысяч подписей»,— сказал Андрей Данко на пресс-конференции (цитата по Pravda).

Президент Словакии, в свою очередь, заявил, что референдум невозможен. По его словам, для его проведения отсутствуют правовые условия, прописанные в конституции страны.

В начале мая движение «Брат за брата», которое считают пророссийским, передало в канцелярию президента подписи с требованием провести референдум об отмене санкций в отношении России. Андрей Данко заявлял, что активисты собрали 450 тыс. подписей из 350 тыс. необходимых. На референдум они предлагают вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не вводила против России санкции?»

Петр Бузлаев