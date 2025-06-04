Полиция Сочи проверяет видео с утоплением кошки пенсионером
Полиция Сочи начала проверку по сообщению об утоплении кошки пожилым мужчиной на улице Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
Информация о происшествии появилась в интернете. Согласно публикациям из соцсетей, пенсионер достал животное из пакета и намеренно бросил его в реку. Кошка не смогла выбраться и погибла, ее тело унесло течением к морю.
По данным Telegram-каналов, свидетелями жестокости стали дети. Мужчина покинул место происшествия.
По факту зарегистрирован материал в отделе полиции Центрального района УВД Сочи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.