Полиция Сочи проверяет видео с утоплением кошки пенсионером

Полиция Сочи начала проверку по сообщению об утоплении кошки пожилым мужчиной на улице Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Информация о происшествии появилась в интернете. Согласно публикациям из соцсетей, пенсионер достал животное из пакета и намеренно бросил его в реку. Кошка не смогла выбраться и погибла, ее тело унесло течением к морю.

По данным Telegram-каналов, свидетелями жестокости стали дети. Мужчина покинул место происшествия.

По факту зарегистрирован материал в отделе полиции Центрального района УВД Сочи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.

Мария Удовик