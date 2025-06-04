Прокуратура начала проверку по ДТП с участием школьного автобуса под Пензой

Прокуратура приступила к проверке по факту дорожной аварии в Городищенский районе Пензенской области с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло днем сегодня, 4 июня, на 692 км +500 м ФАД М-5 «Урал». Участниками аварии стали грузовой автомобиль «ГАЗ» и школьный автобус «Форд Транзит» с 13 детьми в салоне.

В результате ДТП есть пострадавшие. Их количество не уточняется. Пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили домой.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Как только проверка завершится, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Павел Фролов