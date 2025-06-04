Прокуратура начала проверку по ДТП с участием школьного автобуса под Пензой
Прокуратура приступила к проверке по факту дорожной аварии в Городищенский районе Пензенской области с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло днем сегодня, 4 июня, на 692 км +500 м ФАД М-5 «Урал». Участниками аварии стали грузовой автомобиль «ГАЗ» и школьный автобус «Форд Транзит» с 13 детьми в салоне.
В результате ДТП есть пострадавшие. Их количество не уточняется. Пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили домой.
Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Как только проверка завершится, будут приняты меры прокурорского реагирования.