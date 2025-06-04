Донские приставы арестовали автомобили должников на 18,6 млн рублей

Судебные приставы Ростовской области с помощью мобильного приложения за апрель-май 2025 года провели 97 рейдов и арестовали 61 автомобиль должников. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, рейдовые мероприятия были направлены на установление имущества должников с использованием мобильного приложения «Мобильный розыск ФССП». В ходе операций составлен 61 акт описи и ареста транспортных средств, принадлежащих неплательщикам.

Так, к примеру, сотрудники отдела судебных приставов по исполнительному розыску по Ростову-на-Дону, Батайску и Аксайскому району во время рейда на парковке у торговых павильонов на ул. 1-й Конной Армии обнаружили автомобиль KIA QLE (SPORTAGE). Машина принадлежала должнику М., который задолжал банку 2 млн руб. по кредитным платежам. Согласно судебному решению, взыскание будет обращено на предмет залога путем реализации на публичных торгах.

За два рейдовых дня сотрудники ГУФССП совместно с Госавтоинспекцией и Минтрансом Ростовской области уведомили 408 граждан о наличии либо отсутствии задолженности. С неплательщиками провели разъяснительную работу о необходимости погашения долгов. Составили 34 акта описи и ареста транспортных средств должников предварительной стоимостью более 18,6млн руб., поясняют в пресс-службе ведомства.

Совместные рейдовые мероприятия продолжатся на территории Ростовской области в местах массового скопления автотранспорта в течение 2025 года.

Валентина Любашенко