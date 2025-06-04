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Коммерсантъ FM
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Посольство США предупредило сограждан на Украине о возможных ударах России

Посольство США в Киеве сообщило согражданам на Украине о необходимости соблюдать осторожность и укрываться в убежищах при объявлении воздушной тревоги. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства.

«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность»,— говорится в сообщении.

В частности, согражданам, находящимся на Украине, посоветовали не находиться рядом с окнами при объявлении воздушной тревоги, заранее выбрать место укрытия и следить за обновлениями местных СМИ.

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