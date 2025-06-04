Ростовская область вошла в топ-5 по женскому предпринимательству

Министерство труда и социальной защиты сообщило о росте представительства женщин на государственных должностях. Согласно статистике, среди госслужащих более 70% составляют женщины, в органах местного самоуправления их доля достигает 78%, а в судебной системе и прокуратуре превышает 80%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Фото: предоставлено министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», Ростовская область входит в пятерку лидирующих регионов России по количеству женщин-предпринимателей. Согласно информации ФНС, доля представительниц слабого пола в предпринимательстве составляет 41%, среди самозанятых — 44%. Несмотря на рост женского участия в госуправлении, в министерстве отметили сохранение дисбаланса на уровне принятия решений.

Женщины-предприниматели традиционно работают в сфере красоты, маркетинга, рекламы и репетиторства. В индивидуальном предпринимательстве лидируют интернет-торговля, грузоперевозки и сдача недвижимости в аренду, пояснили «Ъ-Ростов» в ведомстве.

Растет индекс предпринимательской активности среди женщин. «Особенностью стало увеличение числа представительниц слабого пола, которые открывают собственное дело во время декретного отпуска»,— заявила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума в Совете Федерации.

По словам замминистра труда и соцзащиты, за получением новых компетенций на рынке труда все чаще обращаются женщины старшего поколения.

Валентина Любашенко