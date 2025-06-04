В Березниках усилили меры защиты от атак беспилотников перед праздниками

В преддверии июньских праздников в Березниковском муниципальном округе усилены меры безопасности. Как сообщил глава Березников Алексей Казаченко в своем официальном telegram-канале, на массовых мероприятиях будут действовать радиолокационные системы, которые позволяют «обнаруживать и предотвращать беспилотники на значительном расстоянии». Одна из таких установок использовалась на мероприятиях в рамках празднования Дня Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Алексея Казаченко

фото: telegram-канал Алексея Казаченко



«Совместно с силовыми структурами и службами безопасности наших предприятий обеспечиваем постоянный мониторинг оперативной обстановки», — подчеркнул господин Казаченко. Он добавил также, что личный состав оснащен противодронными ружьями и приборами обнаружения БПЛА.