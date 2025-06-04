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Единая система поддержки молодых ростовских бизнесменов заработает летом

АСИ при поддержке «Росмолодежь. Предпринимай» разрабатывает единую карту операторов поддержки молодежного предпринимательства, которая объединит информацию о всех программах и организациях для начинающих бизнесменов — запуск запланирован на июль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АСИ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника, инструмент покажет все программы, проекты и организации, помогающие молодым предпринимателям в стране. Карта объединит данные от федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса и общественных объединений для создания единой системы поддержки.

«В агентстве спроектировали этапы жизненного цикла молодого предпринимателя, в рамках которых на единой карте разместили программы ФОИВов и институтов развития с федеральной повесткой. На следующем этапе планируется создать дополнительный слой карты с проектами региональных органов власти, частного бизнеса и деловых объединений»,— пояснил директор дивизиона развития молодежных инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Федоров.

Цель проекта — координация мер поддержки, что позволит начинающим предпринимателям быстрее находить необходимые ресурсы от образовательных программ до финансовых инструментов, приводятся в сообщении слова господина Федорова.

Валентина Любашенко

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