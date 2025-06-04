В Черноземье 5 июня будет тепло, от +10°С до +26°С

В четверг, 5 июня, в Черноземье прогнозируется теплая малооблачная погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +10°C до +26°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде малооблачно, без осадков. Ночью температура составит +11°C, днем — +26°C.

В Воронеже ночью прогнозируется переменная облачность, +12°C. Днем малооблачно, потеплеет +25°C.

В Курске в течение суток будет сохраняться малооблачная погода, без осадков. Ночью — +12°C, днем — +24°C.

В Липецке ночью ожидается облачность с прояснениями, пройдет кратковременный дождь при +10°C. Днем небо прояснится, потеплеет до +24°C.

В Орле малооблачно, ночью — +10°C, днем воздух прогреется до +24°C.

В Тамбове ночью облачно, пройдут дожди при +10°C. Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков, +24°C.

Анна Швечикова