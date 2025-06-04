Counterpoint ухудшила прогноз по продажам смартфонов из-за тарифов Трампа

Исследовательская компания Counterpoint более чем вдвое ухудшила прогноз по продажам смартфонов в 2025 году: если ранее она ожидала годовой рост на 4,2%, то теперь — лишь на 1,9%. Об этом пишет Reuters, цитируя подсчеты Counterpoint.

Компания объясняет ухудшение прогноза «возобновившейся неопределенностью вокруг американских пошлин», а также общими макроэкономическими сложностями. «Хотя пошлины сыграли существенную роль в нашем пересмотре прогноза, мы также учитываем ослабление спроса не только в Северной Америке, но также в Европе и в некоторых частях Азии»,— отмечает заместитель директора по исследованиям Counterpoint Лиз Ли.

Компания ожидает, что продажи смартфонов Apple в текущем году вырастут на 2,5% (ранее прогнозировала, что на 4%), а Samsung останутся примерно на уровне прошлого года (ранее ожидала роста на 1,7%). При этом продажи Huawei, по прогнозам Counterpoint, вырастут на 11% благодаря смягчению проблем с поставками комплектующих для смартфонов.

В мае другая исследовательская компания IDC также ухудшила прогноз на 2025 год: она ожидает роста лишь на 0,6% против 2,3% в более ранних прогнозах.

Яна Рождественская