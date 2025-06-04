Bloomberg: США отказались передать «коалиции желающих» средства ПВО

Европейские союзники по итогу переговоров с американской стороной пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не поможет «коалиции желающих» с защитой от воздушных атак, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Входящие в страну коалиции намерены помогать Украине вооружением, а также отправить свои войска для контроля за режимом прекращения огня в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne / U.S. Air Force / AP Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne / U.S. Air Force / AP

Как уточнили источники Bloomberg, CША отказались предоставить средства ПВО для поддержки «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция намерены разместить на Украине после прекращения огня. При этом Лондон и Париж все еще надеются, что США продолжат передавать разведданные.

Некоторые европейские чиновники выразили надежду, что Дональд Трамп «вмешается», если британские или французские военнослужащие окажутся под угрозой на территории Украины. При этом, отметил собеседник Bloomberg, президент США вряд ли даст такую гарантию в письменной форме.

Источники Bloomberg рассказали, что Великобритания и Франция завершили план размещения сил на Украине и порядка их действий, но отложили его из-за переговоров Москвы и Киева. При этом все больше европейские власти склоняются к тому, что «для сдерживания России» достаточно украинской армии, а также европейских военнослужащих и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО.

Лусине Баласян