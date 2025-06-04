Ярославских бизнесменов обвиняют в хищении 13 млн рублей в сфере АПК

Первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении троих руководителей сельскохозяйственных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемые направили в областной департамент АПК и потребительского рынка подложные документы на получение гранта и субсидии по программе развития сельского хозяйства. Из федерального и регионального бюджета им выделили 13 млн руб. на покупку двух овощехранилищ и оборудования для взвешивания и дозирования сельскохозяйственной продукции.

«В действительности перечисленные денежные средства были похищены. Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы»,— сообщают в областной прокуратуре.

Дело будет рассматривать Красноперекопский районный суд Ярославля. В настоящее время имущество обвиняемых арестовано.

Алла Чижова