Ростовская область получит дополнительные меры поддержки угледобычи

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли. В перечень помощи входят отсрочка по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря, адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния, реструктуризация задолженности по кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам источника, за последние пять лет правительство Ростовской области предоставило предприятиям угольной отрасли господдержку в виде налоговых льгот и субсидий почти на 500 млн руб. Однако глава региона отметил, что текущая рыночная конъюнктура требует дополнительных инструментов поддержки.

«Сейчас рыночная конъюнктура складывается так, что этих инструментов недостаточно. Нужно помочь нашим компаниям оперативно оформить новые виды федеральной поддержки, которые были приняты по итогам совещания у премьер-министра»,— подчеркнул врио губернатора Ростовской области.

В 2024 году в Ростовской области добыли 5 млн тонн угля, что соответствует среднему показателю за десятилетие. Экспорт составил 1,5 млн тонн — рост на 24% к уровню 2023 года. За три месяца 2025 года добыча выросла на 1,7%, было добыто 1,3 млн тонн угля, темпы проходки горных выработок увеличились на 2,7%.

Валентина Любашенко