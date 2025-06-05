За месяц в Уфе выросла стоимость аренды жилья

В Уфе медианная ставка аренды квартир в мае составила 25 тыс. руб., что на 0,3% выше, чем месяцем ранее, но на 0,7% ниже с начала года, сообщила пресс-служба «Яндекс Аренды».

Аренда студий варьируется от 13 тыс. до 63 тыс. руб. в месяц, однокомнатные квартиры можно снять за 15 тыс. до 55 тыс. руб., а двухкомнатные — от 20 тыс. до 123 тыс. руб. Трехкомнатные квартиры с мебелью, техникой и ремонтом предлагают от 25 тыс. до 110 тыс. руб.

В мае предложение съемного жилья в Уфе сократилось на 3,5%, но с начала года увеличилось на 1,3%.

В целом по городам-миллионникам медианная ставка аренды в мае 2025 года составила 34 тыс. руб., что на 0,6% ниже, чем в апреле. С начала года стоимость съемного жилья сократилась на 8%, что связано с ростом предложения и выходом на рынок нераспроданной вторичной недвижимости, отмечают в «Яндекс Аренде».

Олег Вахитов