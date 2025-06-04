На Ставрополье профинансируют строительство газовых заправок на 36 млн рублей

Ставропольский край выделит 36 млн руб. на компенсацию затрат по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 2025 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил министр энергетики, промышленности и связи региона Иван Ковалев.

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В текущем году инвесторы возводят две станции в Ставрополе и Нефтекумске. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

Сейчас в регионе работают 29 заправок природным газом, большинство из которых находится на Кавминводах. По словам главы краевого Минпрома, такое количество АГНКС относится к самым высоким показателям в стране.

Край также направит 32,9 млн руб. на переоборудование транспортных средств для использования природного газа в качестве топлива.

«В части переоборудования транспортных средств под метан в 2025 году будут предоставлены субсидии в объеме 32,9 млн руб. Это позволит переоборудовать свыше 200 автомобилей. В прошлом году было переоборудовано 193 автотранспортных средства, и пунктам по переоборудованию из бюджета предоставлены субсидии в объеме 23,7 млн руб.»,— отметил министр.

Министерство энергетики, промышленности и связи региона проводит эту работу по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках регионального проекта «Развитие заправочной инфраструктуры в Ставропольском крае» госпрограммы «Развитие энергетики, промышленности и связи».

Николай Аксенов