В Марксовском районе организуют места сбора ртутьсодержащих ламп после проверки

Природоохранный прокурор внес главе Марксовского района Саратовской области представление после проверки в сфере обращения с отходами 1 и 2 класса опасности. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что администрация Марксовского района не организовала места накопления и сбора ртутьсодержащих ламп. Речь идет об отходах 1 класса опасности.

По итогам проверочных мероприятий главе района внесено представление. Природоохранная прокуратура поставила на контроль устранение нарушений закона.

Павел Фролов