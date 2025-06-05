Суд обязал вернуть Центру по коневодству Башкирии жеребца-производителя

Арбитражный суд Башкирии обязал фермера Алмаса Шугурова вернуть Центру компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат» 17-летнего элитного жеребца-производителя башкирской породы по кличке Буян.

Как следует из материалов дела, в январе 2020 года «Акбузат» передал Буяна балансовой стоимостью 65 тыс. руб. фермеру «для проведения случной кампании лошадей». Срок аренды истекал в ноябре 2023 года. В мае прошлого года «Акбузат» попросил вернуть жеребца, но фермер оставил обращение без внимания. В судебных заседаниях ответчик участия не принимал.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что Алмас Шугуров обязался вернуть коня по истечению срока соглашения с «Акбузатом», но этого не сделал.

Фермер Алмас Шугуров зарегистрирован в деревне Сосновка Баймакского района. По данным республиканских СМИ, фермер является одним из организаторов фестиваля «Башкорт аты» («Башкирская лошадь»), который проходит в республике летом, а также учредителем благотворительного фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы.

Олег Вахитов