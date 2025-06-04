Волгоградец получил 19 лет колонии за съемки порно с 11-летней падчерицей

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя по уголовному делу об изготовлении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней (п. п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ; п. б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, фигурант совершал противоправные действия в отношении 11-летней падчерицы. Через некоторое время девочка рассказала о случившемся маме, которая сразу же обратилась в полицию.

По решению суда фигурант получил 19 лет исправительной колонии особого режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов