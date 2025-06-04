Путин заявил, что не Украине судить об уровне российской делегации

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти не могут судить об уровне российской делегации, которая ведет переговоры с Украиной по урегулированию. По его словам, Киев не обладает «элементарной политической культурой», позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем ведет переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На совещании с членами правительства Владимир Путин поинтересовался у министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского о комментариях по поводу состава переговорной группы России. «Как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации»,— сказал президент.

Владимир Мединский ответил «нет» на вопрос российского лидера. Сергей Лавров уточнил, что комментарии были анонимными и их «разогнали» по СМИ, непосредственно к правительству никто не обращался.

Тем не менее Владимир Путин подчеркнул, что уровень переговорной группы определяется страной, которую те или иные лица представляют. «Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций. Каким авторитетом может обладать главарь насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима?»,— задался вопросом российский президент.

Помимо Владимира Мединского в состав российской делегации вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Президент Украины Владимир Зеленский еще перед первым раундом переговоров в Стамбуле назвал уровеьн делегаций «бутафорным». Сегодня он заявил, что переговоры в таком формате продолжать нет смысла, поскольку на текущем уровне делегации «ничего не решают».

Лусине Баласян