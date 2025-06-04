Полиция Сочи помогла вернуть жертвам киберобмана 11,6 млн рублей

Сочинские и якутские полицейские раскрыли крупную мошенническую схему, жертвами которой стали жители нескольких регионов страны. В результате совместной операции удалось вернуть пострадавшим более 11,6 млн руб., сообщается в Telegram-канале МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции Республики Саха при поддержке коллег из Сочи пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся телефонными и интернет-мошенничествами. В числе потерпевших оказался 51-летний житель Ленска, который в прошлом году потерял 2,3 млн руб., переведя их на счета, указанные злоумышленниками.

По данным правоохранительных органов, потерпевшему звонили якобы сотрудники пенсионного фонда, правоохранительных органов и даже представители портала «Госуслуги» и Центрального банка. Доверившись злоумышленникам, пострадавший перевел крупную сумму денег на счета, указанные мошенниками.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в Сочи был задержан 34-летний дроппер, связанный с преступной схемой. Его доставили в Якутию, где его заключили под стражу. На банковских счетах, связанных с подозреваемым, арестовано свыше 26 млн руб., украденных у жителей разных регионов.

Судебные органы Республики Саха разрешили вернуть часть похищенных средств пострадавшим. Помимо жителя Ленска, свои деньги получили также жительница Рузаевки — 865 тыс. руб., а также жительница Череповца — 8,5 млн руб. Сейчас специалисты занимаются формированием банковских переводов для других потерпевших.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули мать погибшего солдата на 6,6 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик