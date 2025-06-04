На место уволенной за слова дочери об СВО чиновницы назначат ветерана

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал назначить участника специальной военной операции (СВО), разведчика Антона Тропина на пост главы Нюксенского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Должность стала вакантной после увольнения Юлии Шевцовой, которая ушла в отставку из-за скандального видео ее 19-летней дочери. Девушка опубликовала в соцсети ролик, в котором хвасталась влиянием матери и угрожала молодому человеку отправить его на СВО. Тогда губернатор заявил, что следующим главой округа «с высокой долей вероятности» может стать участник спецоперации.

По данным Георгия Филимонова, Антон Тропин имеет нагрудный знак «За отличие в службе» II степени, медаль «За участие в СВО», медаль Суворова, а также является участником региональной кадровой программы «Герои Русского Севера». «Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете»,— заявил он на совещании правительства Вологодской области.

Анастасия Корня