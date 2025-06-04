Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района

T2 представила на ЦИПР-2025 обновление геоаналитической платформы для анализа туристического потока на основе больших данных. Расширение функциональных возможностей коробочного решения теперь позволяет изучать и делать выводы об объеме посещений и портрете аудитории не только в разрезе областей, но и административных районов региона. Обновленная платформа особенно полезна региональным органам власти, министерствам и инвесторам, заинтересованным в привлечении инвестиций и развитии локального туризма.

Фото: пресс-служба Т2

Ранее геоплатформа Т2 давала информацию по областям РФ, а представленное на ЦИПР-2025 обновление позволяет уточнить аналитику до районов областей. Это значительно повышает корректность и детализацию данных, помогает проверять гипотезы с высокой степенью конкретизации, анализировать туристические потоки, портрет и предпочтения путешественников на более мелких территориальных единицах.

Анализ портрета туриста в Нижнем Новгороде с помощью платформы показывает, что в топ-5 мест, откуда приезжали гости города накануне ЦИПР, вошли жители Владимира, Кирова и Чебоксар, Вязниковского района Владимирской области и Казани. При этом 54% из гостей — мужчины, средний возраст путешественника от 35 до 44 лет.

Настройка решения до района позволяет, например, проанализировать туристический поток в Выксе Нижегородской области в дни проведения арт-фестиваля. Приезжие оставались в эти дни в городе в среднем на двое суток, против однодневных визитов в другие периоды. 39% посетителей прибыли в туристическую поездку более чем на день, 11% посетили город с коротким визитом для экскурсии, а 50% приехали в деловую поездку.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2: «Туристическая платформа — коробочное решение для комплексного анализа туристической активности, которое открывает новые горизонты в понимании потоков посетителей. Возможность работать с данными на уровне районов позволяет не только углубленно планировать туристическую стратегию развития территорий, но и точечно выявлять скрытые резервы роста турпотока. Теперь мы помогаем клиентам отслеживать миграцию туристов внутри региона, определять ключевые точки притяжения и эффективно перераспределять ресурсы для максимального комфорта путешественников».

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