«Владельцам земли важно заранее узнавать о своих обязанностях и правах»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет признаки неиспользования земельных участков. С 1 сентября 2025 года на их основании будут принимать решения об изъятии участка в государственную или муниципальную собственность. Юрист Виктория Ошуева считает, что в Краснодарском крае, где число земельных участков, используемых для индивидуального жилищного строительства и садоводства, продолжает расти, местные власти должны гибко подходить к этому вопросу.

Виктория Ошуева

Фото: предоставлено автором

«Теперь есть конкретные признаки, когда участок считается неиспользуемым. Например, если он захламлен мусором более чем наполовину или зарос сорняками выше одного метра. Если участок предназначен для строительства, а на нем нет зарегистрированного здания больше пяти лет (если иное не указано в разрешении на строительство), его тоже могут признать неиспользуемым.

Срок освоения земельного участка обычно три года, если законом не предусмотрено другое. Эти признаки будут применяться только после того, как этот срок истечет.

При этом если на участок наложен арест или его нельзя использовать из-за стихийных бедствий или других серьезных обстоятельств, эти правила не действуют. Новые правила должны повысить ответственность владельцев, помочь правильно использовать землю, улучшить состояние окружающей среды. При этом работы прибавится у местных властей, которым придется контролировать состояние участков. К примеру, только в Сочи и вокруг курорта, согласно публичным объявлениям, продается более 4 тыс. участков, которые не отвечают правилам надлежащего использования.

Беспокойство вызывает то, что в законе не прописано, что делать, если у человека нет денег или физической возможности привести участок в порядок.

Например, многие пожилые люди физически не могут ухаживать за участком. Для людей из уязвимых категорий нужно предусмотреть помощь.

Также пока не ясно, как именно потом будут передавать эти участки новым владельцам — через торги или как-то еще, и на каких условиях — в собственность или в аренду.

Новые правила помогут навести порядок в использовании земли, но важно, чтобы местные власти гибко подходили к этому вопросу.

Также стоит учитывать, что в Краснодарском крае у многих жителей есть участки для садоводства, дач и других хозяйственных нужд, и часто такие участки используются не только для строительства жилья, но и для ведения сельского хозяйства и отдыха. Поэтому важно, чтобы эти правила не создавали дополнительные трудности для обычных людей, которые честно используют свои земли и не могут быстро построить на них дом из-за дорожающих стройматериалов. В условиях, когда цены на ипотеку и кредиты высокие, люди часто вынуждены откладывать строительство на неопределенный срок.

Новые правила должны учитывать реальное положение дел. Если человек ухаживает за участком, пусть даже не построил дом, но поддерживает его в порядке, участок не должен считаться неиспользуемым. Также необходимо учесть ситуации, когда у владельцев есть уважительные причины для задержки с освоением земли, например болезнь или отсутствие финансов. В таких случаях стоит предусмотреть возможность продления сроков или предоставления помощи от государства.

Исполнительным органам следует использовать данный механизм, исходя из каждого конкретного случая, для недопущения лишения людей собственности. Поэтому новые правила должны применяться осторожно и справедливо, с учетом интересов всех сторон. Владельцам земли важно заранее узнавать о своих обязанностях и правах, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к потере земли».