Трафик на сервисы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Удмуртии вырос на 71% за год

Трафик на сервисы и сайты по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Удмуртии вырос в январе-мае на 71% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора Yota по обезличенным данным абонентов. Аудитория онлайн-площадок для подготовки к экзаменам за год увеличилась на 37%. Абсолютных значений не приводится. Речь идет о сервисах с демоверсиями заданий и пробными вариантами по разным предметам, а также о профильных онлайн-школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди тех, кто готовился к экзаменам в интернете, оказалось больше девушек — они составили 57% аудитории таких сайтов. При этом число юношей, использующих площадки для онлайн-подготовки в ЕГЭ, за год выросло на 35%, представительниц прекрасного пола — на 37%.

«В 2024 году школьники начали готовиться к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона онлайн-подготовки к итоговым испытаниям не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время»,— говорится в сообщении.

В «Мегафоне» также указали на рост интереса к сайтам по подготовке к экзаменам с начала весны. В этом году пик активности пришелся на май: относительно марта трафик увеличился в 2,2 раза. Вторник и среду назвали самыми популярными днями для подготовки: в эти дни объем переданных данных оказывался на четверть выше среднесуточных значений. В пятницу, напротив, фиксировали наименьший объем.