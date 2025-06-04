Дело о халатности завели после гибели жителя Перевоза из-за упавшего дерева

Уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) возбудили по факту гибели жителя города Перевоза из-за упавшего на него дерева. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность при благоустройстве города, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Происшествие случилось утром 28 мая возле многоквартирного дома на улице 2-ой микрорайон. 63-летний потерпевший получил травмы и впоследствии умер. По делу назначен ряд экспертиз, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина