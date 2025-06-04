В Индии в массовой давке на стадионе погибли 8 человек, пострадали десятки

В индийском городе Бангалор в штате Карнатака не менее восьми человек погибли и более сорока получили ранения в давке, произошедшей во время чемпионского парада городской команды по крикету. Об этом сообщила газета The Times of India (TOI).

Толпа фанатов клуба «Роял Челленджерс Бенгалуру» собралась рядом со стадионом Чиннасвами для празднования первого чемпионства в индийской премьер-лиге по крикету. По словам заместителя главного министра штата Карнатака Д. К. Шивакумара, к стадиону пришли сотни тысяч человек. Запланированная программа была прервана через десять минут после начала давки.

По сообщениям TOI, среди погибших оказался несовершеннолетний. «Точное число (жертв.— "Ъ") сейчас назвать невозможно. Мы призываем людей сохранять спокойствие»,— сказал Д. К. Шивакумар в своем обращении к гражданам.

Команда «Роял Челленджерс Бенгалуру» была основана в 2008 году. Ранее она трижды занимала призовые места в местном чемпионате и только в этом году стала лидером.

Степан Мельчаков