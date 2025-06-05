Для минфина настал час расплаты

Министерство финансов Башкирии обязано выплатить ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) более 606 млн руб. в качестве компенсации за расселение дольщиков ЖК «Солнечный». К такому выводу пришел арбитражный суд Башкирии в январе этого года. ФЖС и минфин попытались оспорить решение суда в апелляционной инстанции. Фонд просил удовлетворить иск в полном объеме — более 1 млрд руб., а министерство — полностью отказать истцу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил доводы обеих сторон, оставив в силе решение нижестоящей инстанции. Юристы полагают, что попытка пересмотреть судебные акты в кассации ни к чему не приведет, и отмечают, что взыскать задолженность с министерства будет проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФЖС потребовалось шесть лет, чтобы убедить суды в задолженности со стороны минфина региона

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ ФЖС потребовалось шесть лет, чтобы убедить суды в задолженности со стороны минфина региона

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Региональному министерству финансов не удалось отменить январское решение арбитражного суда Башкирии о выплате Фонду жилищного строительства республики 606,4 млн руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами нижестоящей инстанции.

Как следует из материалов дела, ФЖС просил солидарно взыскать с минфина и мэрии Уфы чуть более 1 млрд руб. В эту сумму госпредприятие оценило убытки, которые понесло в ходе завершения недостроев в Уфе по распоряжению правительства республики от апреля 2011 года. В частности, ГУП достроил и ввел в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Солнечный». В 2015 году выяснилось, что предыдущий застройщик АО «СтройПроектЦентр» (признан банкротом в 2017 году) заключил 142 договора купли-продажи квартир на так называемых «воздушных» этажах — они не были предусмотрены проектной документацией. Позднее эти дольщики отсудили у ФЖС, как у организации ответственной за решение их проблем, квартиры, и ГУП был вынужден предоставить им жилье в других возведенных им домах общей площадью 9,5 тыс. кв. м.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» является госзастройщиком при возведении жилых и нежилых объектов. Учредители — региональные министерства земельных и имущественных отношений и архитектуры и строительства. В 2024 году при выручке 470,5 млн руб. убыток предприятия составил 217,6 млн руб. В апреле правительство Башкирии анонсировало скорое начало приватизации ГУПа, но на сегодняшний день эта тема больше не поднималась.

После неудачной попытки получить компенсацию с властей в досудебном порядке, в 2018 году ФЖС обратился в суд. За шесть лет в процессе судопроизводства фонд несколько раз менял исковые требования, дойдя до просьбы взыскать с ответчика 1,07 млрд руб. Суды за это время как отказывали в удовлетворении иска, так и удовлетворяли иск частично после возвращения дела на новое рассмотрение. Так, в 2020 году суд обязал минфин республики выплатить предприятию 498 млн руб., апелляционная инстанция изменила эту сумму на 510 млн руб. Затем дело было вновь направлено на новое рассмотрение, пока в феврале арбитражный суд Башкирии не принял спорное решение.

Удовлетворяя иск частично, суд отметил, что дольщики «Солнечного» покупали «воздушные» квартиры в 2002-2005 годах по цене 20-25 тыс. руб. за кв. м, а ФЖС предоставил им жилье стоимостью около 60 тыс. руб. за кв. м. В 2021 году была проведена экспертиза текущей стоимости переданных квартир. Эксперт пришел к выводу, что убыток ФЖС составил 559,3 млн руб. Из этой суммы суд исключил 191,7 млн руб., так как по их взысканию были пропущены сроки исковой давности. Так же суд учел проценты, выплаченные ФЖС по банковским кредитам на общую сумму 1 млрд руб., полученным для завершения строительства проблемных домов — 363,2 млн руб. Таким образом, минфин, по мнению суда, задолжал предприятию 606,4 млн руб.

С решением не согласились обе стороны.

В частности, ФЖС настаивал на взыскании 1,07 млрд руб. Он обратил внимание, что суд первой инстанции руководствовался экспертизой, проведенной в 2021 году, тогда как за четыре года стоимость кв. м жилья в Уфе выросла.

Представители минфина и правительства Башкирии просили апелляционный суд применить пропуск срока исковой давности на всю сумму иска, и указывали, что банковские кредиты шли не только на компенсацию стоимости «воздушных» квартир, но и строительство проблемных домов.

«Фонд не будет подавать кассационную жалобу. Варианты урегулирования задолженности будут отражены в дорожной карте, которую сформирует правительство республики»,— сообщил «Ъ» представитель ФЖС Алексей Киркин.

В минфине Башкирии вчера дали понять, что у них есть два месяца на подачу кассационной жалобы.

«Полагаю, что затяжное рассмотрение этого спора, в рамках которого дело неоднократно возвращалось из кассации на новое рассмотрение, завершится на уровне апелляции без особых предпосылок на очередной "разворот" в кассационной инстанции. Суть спора демонстрирует устоявшуюся судебную позицию: убытки, вызванные исполнением распоряжения органов власти о защите прав обманутых дольщиков, возмещаются за счет казны субъекта РФ. При этом фактическое исполнение судебного акта столкнется с нововведениями в Бюджетный кодекс страны, в соответствии с которыми оплаты осуществляются в пределах ассигнований, предусмотренных законом по соответствующим статьям расходов»,— отмечает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов