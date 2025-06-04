В Тольятти объем муниципального долга сократился до 2,9 млрд рублей

Объем муниципального долга Тольятти сократился на 1,1 млрд руб. и составил на 1 января 2025 года 2,9 млрд руб. Об этом сообщил глава города Илья Сухих, отчитываясь перед депутатами думы за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

По информации градоначальника, в прошлом году отремонтировали 26,3 км или 32,9 тыс. кв. м автодорог отремонтировано. За отчетный период приобрели 22 новых автобуса и 2 троллейбуса. Также было организовано 780 км минерализованных полос, расчищено 75,4 га неликвидных лесных участков, установлено дополнительно 10 видеокамер в лесу.

В итоге работа администрации города была признана депутатами удовлетворительной.

Андрей Сазонов