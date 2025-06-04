В Рыбинске в бывшем здании тубдиспансера хотят открыть филармонию

В Рыбинске в здании бывшего Карякинского училища, где ранее располагался туберкулезный диспансер, откроется филармония. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил о подписании соглашения о культурно-образовательном назначении здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Еще в 2021 году «Ъ-Ярославль» сообщал, что туберкулезный диспансер покинет историческое здание, чтобы освободить помещения под открытие музея или иного культурного пространства. Об этих планах сообщал экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В 2024 году историческое здание было продано частному инвестору Михаилу Рыбникову, который сейчас занимается восстановлением комплекса сохранившихся деревянных зданий на улице Румянцевской. Новый собственник обязан заниматься сохранением исторического объекта на Луначарского.

«Согласно договору с Михаилом Константиновичем после завершения ремонтно-реставрационных работ бывшее училище Карякина на Луначарского будет передано Городскому филармоническому собранию. Здание располагается в самом сердце города и выходит на Карякинский сад. Филармония здесь — отличное решение»,— написал господин Рудаков.

На восстановление здания и его переоборудование уйдет около трех лет. При этом, как заверил глава Рыбинска, современные технологии позволят сделать объект безопасным после того, как в здании находился туберкулезный диспансер.

Алла Чижова