Российские школьники сдвинули активную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с зимы на весну. При этом все больше учеников готовятся онлайн — число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39% относительно прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 58% соответствующей аудитории. Активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова.

Мосбиржа в среду, 4 июня, запускает торги фьючерсами на биткойн. К операциям с этим новым финансовым инструментом допустят только квалифицированных инвесторов. СПБ Биржа также готовится к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют.

Товарооборот США и Китая рухнул на 20% из-за торговых войн. В апреле этого года он составил $45,6 млрд, выяснили «Известия». Это первые результаты экономического противостояния между государствами. КНР — единственная страна, повышенные тарифы против которой проработали месяц. Они начали действовать 10 апреля, а на паузу их поставили лишь 14 мая. При этом Дональд Трамп уже заявил, что американской экономике «не выжить» без пошлин. Вероятно, после трехмесячного перерыва ограничения все же в какой-то степени восстановят, не исключают эксперты.