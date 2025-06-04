С начала СКЖД перевезли около 21 млн пассажиров

С января по май 2025 года Северо-Кавказская железная дорога перевезла около 21 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за пять месяцев 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: пресс-служба министерства строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: пресс-служба министерства строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области

Уточняется, что только в мае в границах железной дороги было перевезено почти 5 млн человек, из них - 3,4 млн человек в пригородном направлении. Пассажирооборот на сегодняшний момент составил 5,5 млрд пасс.-км (количества перевезенных пассажиров на расстояние), что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Константин Соловьев