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С начала СКЖД перевезли около 21 млн пассажиров

С января по май 2025 года Северо-Кавказская железная дорога перевезла около 21 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за пять месяцев 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: пресс-служба министерства строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: пресс-служба министерства строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области

Уточняется, что только в мае в границах железной дороги было перевезено почти 5 млн человек, из них - 3,4 млн человек в пригородном направлении. Пассажирооборот на сегодняшний момент составил 5,5 млрд пасс.-км (количества перевезенных пассажиров на расстояние), что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Константин Соловьев

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