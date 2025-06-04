В ямальской тундре обнаружены тела двух убитых мужчин

В Антипаютинской тундре (Ямало-Ненецкий автономный округ) обнаружены тела двух мужчин, убитых в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 32 и 34 лет. Они обвиняются в совершении убийства двух знакомых 24 и 26 лет в балке, установленном в селе Антипаюта Тазовского района. Тела убитых были спрятаны в тундре.

Обвиняемым предъявлено обвинение по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия не проводились поиски тел убитых из-за снежного покрова. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и фиксируют иные следы преступления.

Полина Щуцкая