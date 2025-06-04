В Самарской области ограничат движение на трассе М-5

Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-5 Самарской области в четверг, 5 июня. Ограничение будет действовать с 7:00 до 12:00 (MSK+1) на 960 км, где железнодорожный переезд. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На участке перекроют одну из полос и организуют реверсивное движение. Это будет связано с ремонтом полотна на переезде, часть которого пришла в негодность. Автомобилистов призывают спланировать поездки заранее и не нарушать скоростной режим.

Георгий Портнов