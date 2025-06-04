Ростехнадзор нашел нарушения в работе экспертной челябинской компании «Аверс»

Уральское управление Ростехнадзора проверило деятельность экспертной организации ООО «Аверс» (Челябинск), выдающей заключения экспертизы промышленной безопасности. Инспекторы выявили семь нарушений и возбудили административное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку организовали после того, как в 2024 году количество заключений компании «Аверс» сильно увеличилось в сравнении с прошлым годом. Это стало индикатором риска.

Аудиторы установили, что место осуществления экспертизы не соответствуют лицензии. Кроме того, «Аверс» не в полной мере оценивает, насколько объект проверки соответствует всем нормативам в области промышленной безопасности.

Компании может грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или приостановление работы на 90 суток.

Ольга Воробьева