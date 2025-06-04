Летом на Кубани будут работать около 1,5 тысячи детских лагерей

В Краснодарском крае началась детская летняя оздоровительная кампания 2025 года. Всего в регионе планируют работу 1596 организаций отдыха и оздоровления детей, включая 87 загородных учреждений с круглосуточным пребыванием, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас открыты 936 организаций, которые приняли около 84 тыс. детей. Среди них — 57 загородных учреждений, где отдыхают около 26 тыс. Все организации получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям законодательства.

По заявлениям одобрены 1558 детских здравниц. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия отдыхающих находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора. В рамках кампании специалисты ведомства проводят плановые проверки и профилактические визиты. По результатам инспекций выдаются предписания об устранении нарушений санитарных требований.

Сообщается, что сотрудники детских здравниц прошли медицинское обследование перед началом работы. Персонал пищеблоков дополнительно обследован на вирусные кишечные инфекции.

Сейчас проверки летних оздоровительных учреждений продолжаются. Кампания остается под контролем краевого управления Роспотребнадзора.

Алина Зорина