На Кубани построят 22 пожарных депо за пять лет

В Краснодарском крае до 2030 года планируют открыть 22 пожарных депо в 18 районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Новое модульное здание противопожарной службы уже ввели в эксплуатацию в июне в селе Николенском Гулькевичского района. Здание будет обслуживать 18 населенных пунктов, в которых проживает свыше 9 тыс. человек и расположено 18 социально значимых объектов. В подразделении работают 25 спасателей, включая 17 сотрудников газодымозащитной службы.

Как уточнили в ведомстве, в 2025 году это уже пятое депо, открытое в крае. Ранее начали работу новые подразделения в Динском, Брюховецком, Белоглинском и Усть-Лабинском районах. В 2026 году планируется запустить аналогичные объекты в Выселковском, Тимашевском, Кореновском, Калининском и Апшеронском районах. По словам министра ГО и ЧС региона Сергея Штрикова, строительство позволит сократить время прибытия пожарных расчетов в 95 населенных пунктах, где указанный показатель превышает норматив.

Анна Гречко