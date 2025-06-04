Рябков заявил, что некоторые круги в США хотят уничтожения России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве нельзя недооценивать настроения в США. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, некоторые круги в США хотят «уничтожения России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«То, что в определенных кругах в США вынашивались и вынашиваются планы идти дальше этого и двигаться в направлении уничтожения России как государства,— это тоже неоспоримый факт»,— сказал господин Рябков.

По мнению замминистра иностранных дел, российскому руководству «нельзя недооценивать последствия такого рода умонастроений».

Анастасия Домбицкая