Центральными площадками празднования Дня России и Дня Перми станут эспланада и набережная Камы

Администрация Перми анонсировала программу праздничных мероприятий, запланированных на 12 июня. Центральными площадками станут эспланада и набережная Камы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Днем на эспланаде перед Театром-Театром стартует концертная программа, частью которой станет фестиваль «Блогеры России». На набережной Камы запланирована тематическая программа, в рамках которой будут работать разнообразные интерактивные площадки. В ДК имени А. Г. Солдатова состоится вручение премии главы города Перми в сфере культуры и искусства, а также концертная программа с выступлением творческих коллективов. Завершит празднование Дня города праздничный салют, который запустят с территории городского пляжа.

Всего в Перми запланировано более 60 мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города. Помимо центральных мероприятий, состоятся спортивные старты, выставочные проекты, танцевальные и концертные программы, квесты и экскурсии во всех районах Перми.

Подробная программа праздничных мероприятий размещена на сайте администрации Перми.