Мэрия Краснодара предупредила жителей о новых случаях мошенничества

Администрация Краснодара в своем Telegram-канале предупредила жителей о мошенниках. Злоумышленники звонят людям от имени помощника главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники обманывают жителей Краснодара, приглашая их на видеоконференцию якобы с помощником мэра Краснодара.

Жителей призывают не общаться с незнакомыми людьми и не переходить по подозрительным ссылкам. Также не рекомендуется передавать свои персональные данные.

Алина Зорина