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Мэрия Краснодара предупредила жителей о новых случаях мошенничества

Администрация Краснодара в своем Telegram-канале предупредила жителей о мошенниках. Злоумышленники звонят людям от имени помощника главы города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники обманывают жителей Краснодара, приглашая их на видеоконференцию якобы с помощником мэра Краснодара.

Жителей призывают не общаться с незнакомыми людьми и не переходить по подозрительным ссылкам. Также не рекомендуется передавать свои персональные данные.

Алина Зорина

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