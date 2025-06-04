Мэрия Краснодара предупредила жителей о новых случаях мошенничества
Администрация Краснодара в своем Telegram-канале предупредила жителей о мошенниках. Злоумышленники звонят людям от имени помощника главы города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мошенники обманывают жителей Краснодара, приглашая их на видеоконференцию якобы с помощником мэра Краснодара.
Жителей призывают не общаться с незнакомыми людьми и не переходить по подозрительным ссылкам. Также не рекомендуется передавать свои персональные данные.