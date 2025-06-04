МТС-банк выпустил цифровые финансовые активы объемом 5 млрд руб. Инвестором выступила «АльфаСтрахование-Жизнь», одна из ведущих российских компаний по страхованию жизни. Это первая крупная сделка банка в формате ЦФА. Срок обращения цифровых активов — 182 дня с фиксированной доходностью. Выпуск представлен в виде денежного требования к эмитенту и является непубличным. В планах МТС-банка расширять инвестиции в технологии и экспертизу, чтобы в будущем предложить клиентам и партнерам новые высокодоходные продукты.

Nissan Leaf стал самым обтекаемым автомобилем в истории марки. Компания поделилась новыми подробностями о модели Leaf нового поколения, она в третьей генерации стала кроссовером. Полноценный дебют электромобиля состоится в середине июня. Другой особенностью нового Leaf стала панорамная крыша с отсутствием физических шторок.

Ритейлер Lamoda уже в этом году запустит для своих покупателей виртуальную примерочную. Это стало возможным благодаря развитию генеративных нейросетей, сообщил ТАСС гендиректор Lamoda Максим Гришаков. Кроме того, со следующего года Lamoda запустит для своих покупателей онлайн-стилиста, встроенный в приложение функционал интернет-магазина будет бесплатным.