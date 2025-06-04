Рябков: Россия проявила максимальную выдержку перед переговорами с Украиной

Перед переговорами с Украиной в Стамбуле 2 июня Россия проявила максимальную выдержку на фоне атак ВСУ на российские регионы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, эти действия направлены на эскалацию конфликта и срыв переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«События, о которых шла речь, произошли 1 июня, и они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями Российской Федерации и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка. Раунд состоялся, оценки его итогов были даны руководителям и непосредственными участниками этих переговоров»,— сказал Сергей Рябков на пресс-конференции.

Минобороны РФ сообщало, что 1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На следующий день в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Глава росийской делегации Владимир Мединский заявил, что доволен итогами встречи.

Лусине Баласян