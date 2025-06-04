В Тольятти построят предприятие по производству изделий из алюминия и стали

У территории опережающего развития «Тольятти» появился новый резидент, который намерен построить производство изделий из алюминия и стали. Заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк подписал с инвестором соглашение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На предприятии также планируют оказывать услуги по механической обработке металлов и нанесению покрытия на металлические заготовки. Реализация проекта позволит дополнительно привлечь в экономику города 56 млн руб.

Руфия Кутляева