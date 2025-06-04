Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Артемия Останина, арестованного по делу о разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, наказание — от трех до шести лет) в отношении комика возбудили в марте 2025 года. Поводом послужило выступление господина Останина, в котором он пошутил про мужчину, ставшего инвалидом из-за подрыва на мине. Ролик с шуткой комика завирусился в Telegram-каналах, после чего движение «Зов народа» обратилось в правоохранительные органы с требованием дать высказываниям комика правовую оценку. В материале движения говорилось, что комик шутил про «воина, потерявшего ноги на СВО».

Артемия Останина задержали в Белоруссии. Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката господина Останина сообщала, что комика избили в лесу по пути к белорусско-российской границе. Она публиковала фото Артемия Останина с синяками на спине. 19 марта Мещанский суд Москвы заключил комику под стражу, 12 мая — продлил арест еще на месяц.

Полина Мотызлевская