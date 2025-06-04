Суд в Челябинске обязал Дом архитектора снизить размер арендной платы

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск руководителя студии архитектурного планирования Сергея Шумакова к муниципальному казенному учреждению «Архитектурно-планировочный центр» (управляет Домом архитектора в Челябинске). Ответчику необходимо перезаключить с заявителем договор аренды, учитывая рыночную стоимость. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

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Решение принято 3 июня. В иске Сергей Шумаков требовал, чтобы суд обязал МКУ «Архитектурно-планировочный центр» перезаключить договор аренды на три года, в котором арендная ставка и стоимость коммунальных услуг будет соответствовать рыночным ценам.

Как ранее комментировал «Ъ-Южный Урал» Сергей Шумаков, в декабре 2023 года арендаторы помещений в Доме архитектора получили уведомление о повышении ежемесячной оплаты и стоимости коммунальных услуг. В результате аренда подорожала с 670 до 840 руб. за квадратный метр, а стоимость «коммуналки» — со 129 до 290 руб. за кв. м. Несогласные с новыми ставками арендаторы продолжали перечислять платежи по старым договорам и вести разбирательства с собственником. В итоге 13 июня 2024 года Сергей Шумаков обратился в суд.

Сейчас в Арбитражном суде Челябинской области также рассматривается иск МКУ «Архитектурно-планировочный центр» к четырем арендаторам — творческой архитектурной мастерской «Зодчий», «Сергея Кузнецова Проект», Сергею Шумакову и «Челябинскому региональному объединению проектировщиков». Муниципальное учреждение требует взыскать с них долги, проценты и неустойки по аренде и коммунальным платежам. Заседание состоится 31 июля.

Ольга Воробьева