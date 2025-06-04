Управляющий ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы привлечен к ответственности

Арбитражный суд Башкирии по заявлению прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы привлек к административной ответственности в виде предупреждения конкурсного управляющего ООО «Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района Уфы» Юрия Назаренко.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, арбитражный управляющий не взыскивал дебиторскую задолженность предприятия на общую сумму более 200 млн руб. За время его бездействия часть предприятий-должников была ликвидирована.

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» зарегистрировано в 2013 году. Владелец компании — ООО «Мегаполис» (учредитель — управление земельных и имущественных отношений Уфы). В начале 2024 года в управлении ОЖХ находились 359 домов. В сентябре 2021 года предприятие было признано банкротом. По состоянию на 8 мая 2024 года дебиторская задолженность, по данным Федресурса, составляла 199,8 млн руб., к концу года она снизилась до 310,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 24 апреля составляла около 5,6 млн руб. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка ООО составила 75 млн руб., убыток — 9,1 млн руб.

Идэль Гумеров