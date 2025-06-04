На пожаре в Ртищеве эвакуировали 9 детей и взрослых, пенсионер получил ожоги

На пожаре в Ртищеве Саратовской области огнеборцы эвакуировали девять жильцов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Железнодорожной в 13:41 сегодня, 4 июня. Прибывшие на место специалисты выяснили, что горит однокомнатная квартира, вскоре ликвидировали огонь на 20 кв. м.

С верхних этажей задымленного подъезда огнеборцы эвакуировали девять человек, включая четырех детей. Пострадал 76-летний мужчина. С ожогами его увезли в лечебное учреждение. Дознаватель МЧС России выясняет причину пожара.

Павел Фролов