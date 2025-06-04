СФ отложил перевод рынков Крыма в капитальные строения до 2028 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении переходного периода для розничных рынков в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Согласно документу, требования к размещению рынков в капитальных строениях вступят в силу не с 1 января 2025 года, как планировалось ранее, а с 1 января 2028 года. Закон был инициирован Госсоветом Крыма. В пояснительной записке отмечено, что перевод в капстроения требует значительных затрат, а действующие рынки пока не соответствуют установленным нормам.

Невыполнение требований грозит приостановкой торговли. В Совете Федерации подчеркнули, что отсрочка позволит сбалансировать интересы местных властей, предпринимателей и жителей региона. Изначально предлагалось продлить срок до 2030 года, но ко второму чтению поправку сократили, сославшись на ранее принятые меры в отношении полуострова.

Анна Гречко